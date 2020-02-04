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Акционные предложения на сайте E-matras.ua Акционные предложения на сайте E-matras.ua Акционные предложения на сайте E-matras.ua Акционные предложения на сайте E-matras.ua

Позиции с 1 по 21 из 1021

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  • Топпер TOP DELICATE CLASSIC PLUS ТМ SLEEP CARE (Украина)
    -25%
    Акции
    Топпер TOP DELICATE CLASSIC PLUS ТМ SLEEP CARE (Украина)
    Артикул: 179844
    • Цена от

      Обычная цена: 1 473 грн

      Особое предложение: 1 105 грн

    • 1 105 грн

    Есть в наличии

    Топпер / наполнение: пена SafeFoam / чехол: трикотаж / Украина

    Высота: 7 см
    Гарантия: 18 месяцев

  • SIMPLEX STRONG - топпер ТМ EUROSLEEP (Украина) Подарок
    SIMPLEX STRONG - топпер ТМ EUROSLEEP (Украина)
    Артикул: 179710

    3 отзыва

    • Цена от 1 074 грн
    • 1 074 грн

    Есть в наличии

    Топпер / наполнение: материал AiryFoam / чехол: жаккард / Украина

    Высота: 7 см
    Гарантия: 18 месяцев

  • Топпер TOP DELICATE CLASSIC ТМ SLEEP CARE (Украина)
    -25%
    Акции
    Топпер TOP DELICATE CLASSIC ТМ SLEEP CARE (Украина)
    Артикул: 179845
    • Цена от

      Обычная цена: 938 грн

      Особое предложение: 704 грн

    • 704 грн

    Есть в наличии

    Топпер / наполнение: пена SafeFoam / чехол: трикотаж / Украина

    Высота: 4 см
    Гарантия: 18 месяцев

  • Топпер TOP DELICATE COCOS ТМ SLEEP CARE (Украина)
    -25%
    Акции
    Топпер TOP DELICATE COCOS ТМ SLEEP CARE (Украина)
    Артикул: 179847
    • Цена от

      Обычная цена: 1 610 грн

      Особое предложение: 1 208 грн

    • 1 208 грн

    Есть в наличии

    Топпер / наполнение: пена SafeFoam, кокосовая койра / чехол: трикотаж / Украина

    Высота: 5 см
    Гарантия: 18 месяцев

  • Топпер TOP DELICATE MEMORY ТМ SLEEP CARE (Украина)
    -25%
    Акции
    Топпер TOP DELICATE MEMORY ТМ SLEEP CARE (Украина)
    Артикул: 179848
    • Цена от

      Обычная цена: 1 490 грн

      Особое предложение: 1 118 грн

    • 1 118 грн

    Есть в наличии

    Топпер / наполнение: пена SafeFoam, пена MemoryFoam / чехол: трикотаж / Украина

    Высота: 5 см
    Гарантия: 18 месяцев

  • AEROLAT - топпер ТМ СОНЛАЙН (Украина)
    AEROLAT - топпер ТМ СОНЛАЙН (Украина)
    Артикул: 179726
    • Цена от 498 грн
    • 498 грн

    Есть в наличии

    Топпер / наполнение: пена Aerolat / чехол: жаккард / Украина

    Высота: до 5 см
    Гарантия: 3 года

  • ДЕЛАЙТ СОФТ - ортопедический матрас ТМ COME-FOR (Украина)
    -38%
    Акции
    ДЕЛАЙТ СОФТ - ортопедический матрас ТМ COME-FOR (Украина)
    Артикул: 40829

    10 отзывов

    • Цена от

      Обычная цена: 3 343 грн

      Особое предложение: 2 073 грн

    • 2 073 грн

    Есть в наличии

    Пружинный блок Pocket Spring, 5 зон жесткости / чехол: трикотаж, эффект Зима-Лето / пена Spring Foam, кокосовая койра, жесткий войлок, еврокаркас / Украина


    Высота: 20 см
    Максимальная нагрузка: до 120 кг/сп.место
    Гарантия: 36 месяцев

  • AERO COCOS - футон TM COME-FOR (Украина)
    -12%
    Акции
    AERO COCOS - футон TM COME-FOR (Украина)
    Артикул: 179763
    • Цена от

      Обычная цена: 1 399 грн

      Особое предложение: 1 231 грн

    Есть в наличии

    Футон / наполнение: пена Flex Foam, кокосовая койра / чехол: трикотаж, съемный, антиклещевая пропитка Sanitized / Украина

    Высота: 6 см
    Гарантия: 3 года

  • COCOS-LATEX - топпер ТМ EUROSLEEP (Украина) Подарок
    COCOS-LATEX - топпер ТМ EUROSLEEP (Украина)
    Артикул: 179713
    • Цена от 1 895 грн
    • 1 895 грн

    Есть в наличии

    Топпер / наполнение: материал AiryFoam, кокос пропитанный латексом, натуральный латекс / чехол: трикотаж, съемный / Украина

    Высота: 7 см
    Гарантия: 18 месяцев

  • MEDIUM FIT - ортопедический матрас ТМ SLEEP CARE (Украина)
    -25%
    Акции
    MEDIUM FIT - ортопедический матрас ТМ SLEEP CARE (Украина)
    Артикул: 175443
    • Цена от

      Обычная цена: 1 863 грн

      Особое предложение: 1 397 грн

    Есть в наличии

    Пружинный блок BONNEL / чехол: жаккард, эффект Зима/Лето / пена Soft Foam, комбовойлок, еврокаркас / Украина


    Высота: 20,5 см
    Максимальная нагрузка: до 130 кг/сп.место
    Гарантия: 18 месяцев

  • KIDS COMFORT AERO LTX - детский ортопедический матрас ТМ FLITEX (Украина) Подарок
    KIDS COMFORT AERO LTX - детский ортопедический матрас ТМ FLITEX (Украина)
    Артикул: 158853
    • Цена от 1 375 грн
    • 1 375 грн

    Есть в наличии

    Детский беспружинный матрас / чехол: съемный, жаккард / пенополиуретан, кокосовая койра, натуральный латекс / Украина

    Высота: 10, 12 см
    Гарантия: 3 года

  • Стрейч
    MEMO 2в1 KOKOS - мини-матрас TM SLEEP&FLY MINI (Украина)
    Артикул: 179888
    • Цена от 1 335 грн
    • 1 335 грн

    Есть в наличии

    Мини-матрас / наполнение: пена Ergoflex, пена Memory Foam, кокосовая койра / чехол: жаккард с микрофиброй повышенной прочности или стрейч с вискозой и системой Aero Balance (съемный) / вакуумная упаковка / Украина

    Высота: 8 см
    Гарантия: 18 месяцев

Позиции с 1 по 21 из 1021

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Купить матрас в магазине e-matras.ua

Интернет-магазин e-matras.ua предлагает огромный выбор качественных матрасов для всей семьи от украинских, европейских и американских производителей. Купить матрас с отличными характеристиками, подходящего размера и по доступной цене можно на нашем сайте с доставкой по Киеву и в любой город Украины.

У нас вы найдете матрасы премиум-класса и бюджетные варианты – все модели имеют сертификаты качества, выполнены по современным технологиям из экологически безопасных материалов. Подходящий по характеристикам и основным параметрам матрас купить можно, добавив товар в корзину или связавшись с нашим менеджером.

Какой матрас купить в Киеве: выбираем подходящую модель

В каталоге представлены разные матрасы – купить можно модель премиум, мидл или эконом-сегмента. Мы предлагаем:

  • - купить ортопедический матрас премиум-качества – с люксовым наполнителем, системой независимых пружин, высокой плотностью;
  • - выбрать классические модели пружинных и беспружинных матрасов от проверенных украинских фабрик – отличное сочетание цены и качества;
  • - заказать недорогие матрасы в Киеве эконом-сегмента – несмотря на невысокую цену, все изделия имеют сертификаты и соответствуют современным стандартам. Матрас в Киеве купить можно с самовывозом или доставкой на дом. Также можно заказать доставку в любой город Украины.

Матрас купить в Украине: выбор по жесткости

Выбирая модель, обратите внимание на анатомические свойства изделия:

  • - В ассортименте есть мягкие ортопедические изделия – они не оказывают сильной нагрузки на ткани, деликатно нормализуют кровообращение, подходят для пожилых людей.
  • - Модели умеренной жесткости – практически универсальное решение для людей возрастом от 25 до 50 лет. Обеспечивают равномерную поддержку позвоночника, расслабляют мышцы.
  • - Изделия повышенной жесткости подойдут для людей с болями в спине, а также для профилактики заболеваний позвоночника. Фиксируют позвонки в анатомически правильном положении, помогают при неправильной осанке, межпозвоночных грыжах, болях в шейном отделе позвоночника.

Подходящий матрас купить в Украине помогут наши менеджеры – проконсультируют по характеристикам и отличиям моделей, подскажут лучший вариант по вашему бюджету и требованиям.

Какой купить матрас на кровать

Наш интернет-магазин предлагает купить матрас на кровать недорого – вы можете выбрать подходящий размер для односпальной, полуторной или двуспальной кровати.

Наиболее популярные размеры: 80х200, 90х200, 120х200, 140х200, 160х200, 180х200, 200х200 и 200х210. Купить матрас на кровать вашего размера можно, используя фильтр на сайте. Просто поставьте галочку напротив размера, который вас интересует, и система автоматически выдаст все варианты.

Купить матрас в Киеве: популярные модели

Среди пружинных ортопедических матрасов наиболее популярны варианты Pocket Spring и Multipocket. Суть таких конструкций в том, что матрас состоит из большого количества пружин, которые не связаны между собой. Каждая пружина помещена в отдельный независимый чехол.

В любой позе позвоночнику обеспечивается деликатная равномерная поддержка, а значит, тело не затекает и не болит. В разработке этих моделей матрасов принимали участие не просто инженеры-технологи, но и врачи-ортопеды. Поэтому все продумано до мелочей – матрасы Pocket Spring и Multipocket обеспечивают комфортную поддержку и правильное положение тела во время сна.

Купить матрас в Киеве одной из этих моделей можно на нашем сайте – товары в наличии по приятным скидкам.

Как купить матрас в Интернете

Чтобы заказать матрас, не нужно часами бродить по торговым центрам и тратить свое время и силы. На сайте e-matras.ua есть все необходимое: удобный каталог с описанием и фотографиями изделий, а также специальный фильтр для быстрого поиска. Введите интересующие вас параметры: размер, материал, бренд, цена, чтобы получить идеальную подборку товаров.

Купить матрас в Интернете можно с доставкой по Киеву и всей Украине – это быстро и удобно. Покупки онлайн не только удобны, но и максимально выгодны, так как на матрас цена в интернет-магазине дешевле, чем в торговых центрах, где всегда большие наценки.

Лучшие производители матрасов в Украине на сайте e-matras.ua

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  • - Производитель матрасов в Украине «Сонлайн» – выпускает ортопедические матрасы отличного качества. Это комфортные, безопасные изделия по приемлемой цене.
  • - ТМ "Come-For" – с 2005 компания выпускает ортопедические матрасы, используя импортное оборудование и ткани.
  • - ТМ "Неолюкс" – если вы хотите купить матрас ортопедический в Украине премиум-класса, обратите внимание на продукцию этой компании.
  • - ТМ "Матролюкс" – еще одна компаний, которая создает матрасы на любой вкус и кошелек. Отличная возможность купить матрас дешево в Украине с гарантией качества.
Каталог матрасов

Мы разработали каталог матрасов так, чтобы каждый покупатель мог быстро найти подходящую модель. Приглашаем использовать фильтры:

  • - размер;
  • - жесткость;
  • - тип матраса;
  • - материал наполнения;
  • - бренд;
  • - цена;
  • - нагрузка на одно спальное место;
  • - характеристики чехла.

Благодаря такой навигации выбирать и покупать матрасы на сайте легко и быстро!

Купить матрас онлайн на e-matras.ua

Хотите купить матрас онлайн, но не знаете, какую модель выбрать? Наши консультанты с радостью ответят на ваши вопросы, сориентируют по ценам и характеристикам, помогут определиться с выбором и оформить заказ.

У нас есть матрас для каждого!

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Цена
Размер см
  1. 60х120 136
  2. 63х125 22
  3. 65х125 25
  4. 70х140 74
  5. 70x160 47
  6. 80х160 56
  7. 70х190 304
  8. 70х200 69
  9. 80х190 781
  10. 80х200 819
  11. 90х190 782
  12. 90х200 828
  13. 120х190 736
  14. 120х200 773
  15. 140х190 751
  16. 140х200 786
  17. 160х190 768
  18. 160х200 846
  19. 180х190 753
  20. 180х200 844
  21. 190х190 8
  22. 190х200 35
  23. 200х200 117
  24. 200х210 10
  25. 200х220 19
  26. 170х190 46
  27. 170х200 47
  28. 150х190 450
  29. 150х200 476
  30. 130х190 17
  31. 130х200 17
  32. 110х190 28
  33. 110х200 17
  34. 100х190 51
  35. 100х200 91
  36. 60х140 7
  37. 70х180 23
  38. 80х180 42
  39. 70х170 24
  40. 80х170 42
  41. 70х150 19
  42. 80х150 19
  43. 62x125 5
  44. 90х160 4
  45. 120х160 4
  46. 140х160 4
  47. 150х160 4
  48. 160х160 4
  49. 170х160 4
  50. 180х160 4
  51. 71х71 2
  52. 71х122 4
  53. 40х65 1
  54. 35х80 1
  55. 40х90 1
  56. 40х80 2
  57. 65x180 5
  58. 65x190 5
  59. 75x180 5
  60. 75x190 5
  61. 85x180 5
  62. 85x190 5
  63. 95x180 5
  64. 95x190 5
  65. 115x180 5
  66. 115x190 19
  67. 125x180 5
  68. 125x190 19
  69. 135x180 5
  70. 135x190 19
  71. 145x180 5
  72. 145x190 5
  73. 90x150 2
  74. Нестандарт м² 599
  75. Нестандарт м²< 1,5м² 2
  76. Нестандарт м²>1,5м² 1
  77. Показать все
  78. Скрыть
Жесткость
  1. Мягкие 68
  2. Средней жесткости 508
  3. Жесткие 214
  4. Ассим. мягкий/средний 53
  5. Ассим. мягкий/жесткий 14
  6. Ассим. средний/жесткий 192
ТИП МАТРАСА
  1. Multipocket 23
  2. Pocket Spring 281
  3. Беспружинные 368
  4. Боннель 98
  5. Детские 182
  6. Зонированные 89
  7. Комбинированный ПБ 4
  8. Медицинские 6
  9. Матрасы оптом 13
  10. Футоны/Топперы 126
  11. Латексные 32
Наполнение (матрасы)
  1. Водоросли 10
  2. Войлок 308
  3. Кокос 410
  4. Конский волос 6
  5. Латекс 219
  6. Лен 81
  7. Мемори 200
  8. Пенополиуретан 231
  9. Фирменная пена 425
  10. Холодная пена 22
  11. Холофайбер 22
Высота
  1. до 15 см 343
  2. 16-20 см 352
  3. 21-25 см 303
  4. > 25 см 103
Нагрузка на 1 сп. место
  1. до 100 кг/сп.м. 267
  2. до 120 кг/сп.м. 311
  3. до 140 кг/сп.м. 177
  4. до 150 кг/сп.м. 66
  5. > 140 кг/сп.м. 133
Производитель
  1. ADORMO (Румыния) 21
  2. AMERICAN DREAM (Украина) 3
  3. ANDRE RENAULT (Франция) 3
  4. ASKONA (Швеция) 21
  5. BED&BED (Словакия) 6
  6. BLUEMARINE (Украина) 4
  7. BRECKLE (Германия) 13
  8. BRN (Турция) 13
  9. BUTTERFLY (Украина) 8
  10. COME-FOR (Украина) 16
  11. COME-FOR ACTIVE (Украина) 4
  12. COME-FOR EXTRA (Украина) 4
  13. COMFORT (Украина) 7
  14. DISKOVERY DREAMS (Украина) 5
  15. DOCTOR HEALTH (Украина) 5
  16. DORMISAN (Словакия) 10
  17. DYNASTY (Украина) 4
  18. DZ-MATTRESS (Украина) 24
  19. EUROSLEEP (Украина) 15
  20. EVOLUTION (Украина) 10
  21. FAINO (Украина) 4
  22. FLIP (Украина) 9
  23. FLITEX (Украина) 27
  24. FRESH (Украина) 4
  25. GOMARCO (Испания) 14
  26. GREEN STREEM (Украина) 15
  27. GUTE NACHT (Украина) 2
  28. HERBALIS KIDS (Украина) 4
  29. HILDING ANDERS (Швеция) 2
  30. HOMEFORT (Украина) 18
  31. INFINITY (Украина) 4
  32. JENSEN (Норвегия) 3
  33. KEIKO (Украина) 2
  34. KОLO (Польша-Германия) 30
  35. LARGO (Украина) 4
  36. LEAF (Украина) 3
  37. LUX BABY (Украина) 21
  38. MAGNIFLEX (Италия) 19
  39. MATRO-ROLL (Украина) 2
  40. MATROLUXE (Украина) 40
  41. MINAVIDA (Германия) 1
  42. MORFEUS (Италия) 12
  43. MUSSON (Украина) 28
  44. NATURELLE (Украина) 9
  45. NEOFLEX (Украина) 12
  46. NOBLE (Украина) 16
  47. NOTTE (Украина) 5
  48. OLYMPIC (Украина) 21
  49. ORTOMED (Украина) 3
  50. REGENERATION (Украина) 5
  51. ROMANCE (Украина) 10
  52. SERTA (США) 6
  53. SEVI BEBE (Турция) 1
  54. SHINE (Украина) 8
  55. SLEEP CARE (Украина) 31
  56. SLEEP&FLY (Украина) 8
  57. SLEEP&FLY FITNESS (Украина) 5
  58. SLEEP&FLY MINI (Украина) 7
  59. SLEEP&FLY ORGANIC (Украина) 5
  60. SMART KIDS (Украина) 3
  61. SPICE (Украина) 4
  62. TAKE&GO (Украина) 4
  63. TAKE&GO BAMBOO (Украина) 4
  64. THE HOME (Украина) 5
  65. ULTIMA SLEEP (Украина) 10
  66. USLEEP (Украина) 25
  67. VIALL (Украина) 23
  68. YELLOW (Украина) 5
  69. ZEPHYR (Украина) 6
  70. ВЕЛАМ (Украина) 55
  71. ВЕРЕС (Украина) 22
  72. ЕКОН (Болгария) 12
  73. ЛИНТЕКС (Украина) 7
  74. МАМИН ДОМ (Украина) 1
  75. НЕОЛЮКС (Украина) 55
  76. РУНО (Украина) 10
  77. СОНЕЛЬ (Украина) 112
  78. СОНЛАЙН (Украина) 27
  79. ШАНС (Украина) 5
  80. ЭКО (Украина) 10
Чехол
  1. Tencel (Lyocell) 9
  2. Алое Вера 42
  3. Жаккард 325
  4. Зима/Лето 309
  5. Микрофибра 42
  6. Непромокаемый 6
  7. Серебренные нити 33
  8. Стрейч/Трикотаж 531
  9. Съемный для стирки 453
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Адреса магазинов ▾

Киев

  • ул. Андрея Малышко, 3
  • ул. Саперно-Слободская, 8
  • ул. Сырецкая, 5
  • ул. Борщаговская, 154

Одесса

  • Греческая площадь, 1А (подземный ТЦ «Греческий», -2 этаж)
  • пр-т Небесной Сотни, 2 (ТЦ «City Center», вход через «Фокстрот»)

Харьков

  • ул. Полтавский шлях, 83Б
  • ул. Академика Павлова, 120А

Запорожье

  • пр-т Металлургов, 8Б (ТЦ «Афина», 3 этаж)
  • пр-т Соборный, 83/85 (ТРЦ «Аврора», 4 этаж)

Днепр

  • пр-т Пушкина, 61

Львов

  • ул. Стрыйская, 106
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