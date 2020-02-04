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Мини-матрас / наполнение: пена Ergoflex, пена Memory Foam, кокосовая койра / чехол: жаккард с микрофиброй повышенной прочности или стрейч с вискозой и системой Aero Balance (съемный) / вакуумная упаковка / Украина

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Позиции с 1 по 21 из 1021

Купить матрас в магазине e-matras.ua

Интернет-магазин e-matras.ua предлагает огромный выбор качественных матрасов для всей семьи от украинских, европейских и американских производителей. Купить матрас с отличными характеристиками, подходящего размера и по доступной цене можно на нашем сайте с доставкой по Киеву и в любой город Украины.

У нас вы найдете матрасы премиум-класса и бюджетные варианты – все модели имеют сертификаты качества, выполнены по современным технологиям из экологически безопасных материалов. Подходящий по характеристикам и основным параметрам матрас купить можно, добавив товар в корзину или связавшись с нашим менеджером.

Какой матрас купить в Киеве: выбираем подходящую модель

В каталоге представлены разные матрасы – купить можно модель премиум, мидл или эконом-сегмента. Мы предлагаем:

- купить ортопедический матрас премиум-качества – с люксовым наполнителем, системой независимых пружин, высокой плотностью;

- выбрать классические модели пружинных и беспружинных матрасов от проверенных украинских фабрик – отличное сочетание цены и качества;

- заказать недорогие матрасы в Киеве эконом-сегмента – несмотря на невысокую цену, все изделия имеют сертификаты и соответствуют современным стандартам. Матрас в Киеве купить можно с самовывозом или доставкой на дом. Также можно заказать доставку в любой город Украины.

Матрас купить в Украине: выбор по жесткости

Выбирая модель, обратите внимание на анатомические свойства изделия:

- В ассортименте есть мягкие ортопедические изделия – они не оказывают сильной нагрузки на ткани, деликатно нормализуют кровообращение, подходят для пожилых людей.

- Модели умеренной жесткости – практически универсальное решение для людей возрастом от 25 до 50 лет. Обеспечивают равномерную поддержку позвоночника, расслабляют мышцы.

- Изделия повышенной жесткости подойдут для людей с болями в спине, а также для профилактики заболеваний позвоночника. Фиксируют позвонки в анатомически правильном положении, помогают при неправильной осанке, межпозвоночных грыжах, болях в шейном отделе позвоночника.

Подходящий матрас купить в Украине помогут наши менеджеры – проконсультируют по характеристикам и отличиям моделей, подскажут лучший вариант по вашему бюджету и требованиям.

Какой купить матрас на кровать

Наш интернет-магазин предлагает купить матрас на кровать недорого – вы можете выбрать подходящий размер для односпальной, полуторной или двуспальной кровати.

Наиболее популярные размеры: 80х200, 90х200, 120х200, 140х200, 160х200, 180х200, 200х200 и 200х210. Купить матрас на кровать вашего размера можно, используя фильтр на сайте. Просто поставьте галочку напротив размера, который вас интересует, и система автоматически выдаст все варианты.

Купить матрас в Киеве: популярные модели

Среди пружинных ортопедических матрасов наиболее популярны варианты Pocket Spring и Multipocket. Суть таких конструкций в том, что матрас состоит из большого количества пружин, которые не связаны между собой. Каждая пружина помещена в отдельный независимый чехол.

В любой позе позвоночнику обеспечивается деликатная равномерная поддержка, а значит, тело не затекает и не болит. В разработке этих моделей матрасов принимали участие не просто инженеры-технологи, но и врачи-ортопеды. Поэтому все продумано до мелочей – матрасы Pocket Spring и Multipocket обеспечивают комфортную поддержку и правильное положение тела во время сна.

Купить матрас в Киеве одной из этих моделей можно на нашем сайте – товары в наличии по приятным скидкам.

Как купить матрас в Интернете

Чтобы заказать матрас, не нужно часами бродить по торговым центрам и тратить свое время и силы. На сайте e-matras.ua есть все необходимое: удобный каталог с описанием и фотографиями изделий, а также специальный фильтр для быстрого поиска. Введите интересующие вас параметры: размер, материал, бренд, цена, чтобы получить идеальную подборку товаров.

Купить матрас в Интернете можно с доставкой по Киеву и всей Украине – это быстро и удобно. Покупки онлайн не только удобны, но и максимально выгодны, так как на матрас цена в интернет-магазине дешевле, чем в торговых центрах, где всегда большие наценки.

Лучшие производители матрасов в Украине на сайте e-matras.ua

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- Производитель матрасов в Украине «Сонлайн» – выпускает ортопедические матрасы отличного качества. Это комфортные, безопасные изделия по приемлемой цене.

- ТМ "Come-For" – с 2005 компания выпускает ортопедические матрасы, используя импортное оборудование и ткани.

- ТМ "Неолюкс" – если вы хотите купить матрас ортопедический в Украине премиум-класса, обратите внимание на продукцию этой компании.

- ТМ "Матролюкс" – еще одна компаний, которая создает матрасы на любой вкус и кошелек. Отличная возможность купить матрас дешево в Украине с гарантией качества.

Каталог матрасов

Мы разработали каталог матрасов так, чтобы каждый покупатель мог быстро найти подходящую модель. Приглашаем использовать фильтры:

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- жесткость;

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- бренд;

- цена;

- нагрузка на одно спальное место;

- характеристики чехла.

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Купить матрас онлайн на e-matras.ua

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