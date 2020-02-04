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-25%Артикул: 135853
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Цена от
Обычная цена: 2 553 грн
Особое предложение: 1 915 грн
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€ 1 915 грн
Есть в наличии
Пружинный Pocket Spring / чехол: жаккард, эффект Зима/Лето / флексовойлок, термовойлок / Украина
Высота: 20 см
Максимальная нагрузка: до 120 кг/сп.место
Гарантия: 5 лет
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-25%Артикул: 135861
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Цена от
Обычная цена: 2 863 грн
Особое предложение: 2 147 грн
Есть в наличии
Пружинный Pocket Spring / чехол: жаккард, эффект Зима/Лето / кокосовая койра, флексовойлок, термовойлок / Украина
Высота: 21 см
Максимальная нагрузка: до 120 кг/сп.место
Гарантия: 5 лет
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-25%Артикул: 135878
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Цена от
Обычная цена: 1 290 грн
Особое предложение: 968 грн
Есть в наличии
Пружинный блок BONNEL / чехол: жаккард / термовойлок / Украина
Высота: 17 см
Максимальная нагрузка: до 110 кг/сп.место
Гарантия: 18 месяцев
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-25%Артикул: 179844
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Цена от
Обычная цена: 1 473 грн
Особое предложение: 1 105 грн
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€ 1 105 грн
Есть в наличии
Топпер / наполнение: пена SafeFoam / чехол: трикотаж / Украина
Высота: 7 см
Гарантия: 18 месяцев
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Артикул: 179710
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Цена от 1 074 грн
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€ 1 074 грн
Есть в наличии
Топпер / наполнение: материал AiryFoam / чехол: жаккард / Украина
Высота: 7 см
Гарантия: 18 месяцев
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-25%Артикул: 179845
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Цена от
Обычная цена: 938 грн
Особое предложение: 704 грн
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€ 704 грн
Есть в наличии
Топпер / наполнение: пена SafeFoam / чехол: трикотаж / Украина
Высота: 4 см
Гарантия: 18 месяцев
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-25%Артикул: 135908
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Цена от
Обычная цена: 1 578 грн
Особое предложение: 1 184 грн
Есть в наличии
Пружинный блок BONNEL / чехол: жаккард, эффект Зима/Лето / комбовойлок / Украина
Высота: 18 см
Максимальная нагрузка: до 120 кг/сп.место
Гарантия: 18 месяцев
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-25%Артикул: 135924
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Цена от
Обычная цена: 1 628 грн
Особое предложение: 1 221 грн
Есть в наличии
Пружинный блок BONNEL / чехол: жаккард, эффект Зима/Лето / комбовойлок / Украина
Высота: 18 см
Максимальная нагрузка: до 130 кг/сп.место
Гарантия: 18 месяцев
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-25%Артикул: 131557
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Цена от
Обычная цена: 2 403 грн
Особое предложение: 1 802 грн
Есть в наличии
Беспружинный матрас / чехол: трикотаж / пена Elast Foam / Украина
Высота: 14 см
Максимальная нагрузка: до 110 кг/сп.место
Гарантия: 18 месяцев
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-25%Артикул: 179847
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Цена от
Обычная цена: 1 610 грн
Особое предложение: 1 208 грн
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€ 1 208 грн
Есть в наличии
Топпер / наполнение: пена SafeFoam, кокосовая койра / чехол: трикотаж / Украина
Высота: 5 см
Гарантия: 18 месяцев
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-25%Артикул: 179848
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Цена от
Обычная цена: 1 490 грн
Особое предложение: 1 118 грн
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€ 1 118 грн
Есть в наличии
Топпер / наполнение: пена SafeFoam, пена MemoryFoam / чехол: трикотаж / Украина
Высота: 5 см
Гарантия: 18 месяцев
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Артикул: 179726
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Цена от 498 грн
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€ 498 грн
Есть в наличии
Топпер / наполнение: пена Aerolat / чехол: жаккард / Украина
Высота: до 5 см
Гарантия: 3 года
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-25%Артикул: 175389
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Цена от
Обычная цена: 2 833 грн
Особое предложение: 2 125 грн
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€ 2 125 грн
Есть в наличии
Пружинный блок Pocket Spring / чехол: жаккард, эффект Зима/Лето / пена Soft Foam, термовойлок, еврокаркас / Украина
Высота: 19,5 см
Максимальная нагрузка: до 120 кг/сп.место
Гарантия: 5 лет
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-13%Артикул: 130226
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Цена от
Обычная цена: 915 грн
Особое предложение: 795 грн
Есть в наличии
Беспружинный матрас / чехол: жаккард / пенополиуретан / Украина
Высота: 10 см
Максимальная нагрузка: до 100 кг/сп.место
Гарантия: 18 месяцев
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Артикул: 39324
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Цена от 1 342 грн
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€ 1 342 грн
Есть в наличии
Беспружиннный матрас / чехол: жаккард / пена Aerolat / вакуумная упаковка / Украина
Высота: 15 см
Максимальная нагрузка: до 110 кг/сп.место
Гарантия: 3 года
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-38%Артикул: 40829
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Цена от
Обычная цена: 3 343 грн
Особое предложение: 2 073 грн
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€ 2 073 грн
Есть в наличии
Пружинный блок Pocket Spring, 5 зон жесткости / чехол: трикотаж, эффект Зима-Лето / пена Spring Foam, кокосовая койра, жесткий войлок, еврокаркас / Украина
Высота: 20 см
Максимальная нагрузка: до 120 кг/сп.место
Гарантия: 36 месяцев
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-12%Артикул: 179763
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Цена от
Обычная цена: 1 399 грн
Особое предложение: 1 231 грн
Есть в наличии
Футон / наполнение: пена Flex Foam, кокосовая койра / чехол: трикотаж, съемный, антиклещевая пропитка Sanitized / Украина
Высота: 6 см
Гарантия: 3 года
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Артикул: 179713
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Цена от 1 895 грн
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€ 1 895 грн
Есть в наличии
Топпер / наполнение: материал AiryFoam, кокос пропитанный латексом, натуральный латекс / чехол: трикотаж, съемный / Украина
Высота: 7 см
Гарантия: 18 месяцев
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-25%Артикул: 175443
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Цена от
Обычная цена: 1 863 грн
Особое предложение: 1 397 грн
Есть в наличии
Пружинный блок BONNEL / чехол: жаккард, эффект Зима/Лето / пена Soft Foam, комбовойлок, еврокаркас / Украина
Высота: 20,5 см
Максимальная нагрузка: до 130 кг/сп.место
Гарантия: 18 месяцев
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Артикул: 158853
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Цена от 1 375 грн
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€ 1 375 грн
Есть в наличии
Детский беспружинный матрас / чехол: съемный, жаккард / пенополиуретан, кокосовая койра, натуральный латекс / Украина
Высота: 10, 12 см
Гарантия: 3 года
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Артикул: 179888
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Цена от 1 335 грн
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€ 1 335 грн
Есть в наличии
Мини-матрас / наполнение: пена Ergoflex, пена Memory Foam, кокосовая койра / чехол: жаккард с микрофиброй повышенной прочности или стрейч с вискозой и системой Aero Balance (съемный) / вакуумная упаковка / Украина
Высота: 8 см
Гарантия: 18 месяцев
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Купить матрас в магазине e-matras.ua
Интернет-магазин e-matras.ua предлагает огромный выбор качественных матрасов для всей семьи от украинских, европейских и американских производителей. Купить матрас с отличными характеристиками, подходящего размера и по доступной цене можно на нашем сайте с доставкой по Киеву и в любой город Украины.
У нас вы найдете матрасы премиум-класса и бюджетные варианты – все модели имеют сертификаты качества, выполнены по современным технологиям из экологически безопасных материалов. Подходящий по характеристикам и основным параметрам матрас купить можно, добавив товар в корзину или связавшись с нашим менеджером.
Какой матрас купить в Киеве: выбираем подходящую модель
В каталоге представлены разные матрасы – купить можно модель премиум, мидл или эконом-сегмента. Мы предлагаем:
- - купить ортопедический матрас премиум-качества – с люксовым наполнителем, системой независимых пружин, высокой плотностью;
- - выбрать классические модели пружинных и беспружинных матрасов от проверенных украинских фабрик – отличное сочетание цены и качества;
- - заказать недорогие матрасы в Киеве эконом-сегмента – несмотря на невысокую цену, все изделия имеют сертификаты и соответствуют современным стандартам. Матрас в Киеве купить можно с самовывозом или доставкой на дом. Также можно заказать доставку в любой город Украины.
Матрас купить в Украине: выбор по жесткости
Выбирая модель, обратите внимание на анатомические свойства изделия:
- - В ассортименте есть мягкие ортопедические изделия – они не оказывают сильной нагрузки на ткани, деликатно нормализуют кровообращение, подходят для пожилых людей.
- - Модели умеренной жесткости – практически универсальное решение для людей возрастом от 25 до 50 лет. Обеспечивают равномерную поддержку позвоночника, расслабляют мышцы.
- - Изделия повышенной жесткости подойдут для людей с болями в спине, а также для профилактики заболеваний позвоночника. Фиксируют позвонки в анатомически правильном положении, помогают при неправильной осанке, межпозвоночных грыжах, болях в шейном отделе позвоночника.
Подходящий матрас купить в Украине помогут наши менеджеры – проконсультируют по характеристикам и отличиям моделей, подскажут лучший вариант по вашему бюджету и требованиям.
Какой купить матрас на кровать
Наш интернет-магазин предлагает купить матрас на кровать недорого – вы можете выбрать подходящий размер для односпальной, полуторной или двуспальной кровати.
Наиболее популярные размеры: 80х200, 90х200, 120х200, 140х200, 160х200, 180х200, 200х200 и 200х210. Купить матрас на кровать вашего размера можно, используя фильтр на сайте. Просто поставьте галочку напротив размера, который вас интересует, и система автоматически выдаст все варианты.
Купить матрас в Киеве: популярные модели
Среди пружинных ортопедических матрасов наиболее популярны варианты Pocket Spring и Multipocket. Суть таких конструкций в том, что матрас состоит из большого количества пружин, которые не связаны между собой. Каждая пружина помещена в отдельный независимый чехол.
В любой позе позвоночнику обеспечивается деликатная равномерная поддержка, а значит, тело не затекает и не болит. В разработке этих моделей матрасов принимали участие не просто инженеры-технологи, но и врачи-ортопеды. Поэтому все продумано до мелочей – матрасы Pocket Spring и Multipocket обеспечивают комфортную поддержку и правильное положение тела во время сна.
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Как купить матрас в Интернете
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